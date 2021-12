Emotioneel weerzien tussen zoon Staf Coppens en zijn beste vriend: “Wat een verrassing”

Streamz Ijskoud en doodeng: dit zijn onze favoriete Scandinavi­sche kri­mi-reek­sen

December lijkt wel detectivemaand op Streamz, dat met ‘Snow Angels’ (sinds 8/12), ‘The Bridge’ (15/12) en ‘Top Dog’ (22/12) drie misdaadreeksen van Scandinavische makelij op u afvuurt. Ook wij trokken naar het hoge noorden en speurden er voor onze Kijkgids naar bingewaardige krimi. Met genrepionier ‘The Killing’, het gloednieuwe ‘Kastanjemanden’, whodunit ‘Trapped’ (alle drie op Netflix) en een undercoveroperatie in ‘Before We Die’ (myLum.tv) komt de amateurdetective in u ongetwijfeld tot leven.

