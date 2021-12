Emotioneel lied over 'den bompa' laat geen enkele Pfaff onberoerd in ‘James de Musical’

TV Drie seksscènes op amper 30 minuten: Britse kijkers verslikken zich in nieuwe serie

Het Verenigd Koninkrijk raakt maar niet uitgepraat over ‘A Very British Scandal’, een nieuwe miniserie van de BBC. De eerste aflevering van de reeks was dan ook amper op de buis, of er ontstond een stroom van verontwaardiging omdat er op amper 30 minuten tijd al drie erotische scènes de revue passeerden. “Ik probeer het einde van de uitzending te halen. Maar mijn god, dit gaat er toch over?”

28 december