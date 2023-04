Emoties lopen hoog op: Portland ontroert met 'She Really (Really) Means It' in 'Liefde voor muziek’

Showbits Eerste interview met ‘Foxy Lady’: “Die danseres heeft toen mijn leven gered”

Binnen twee weken weten we eindelijk wie ‘The Masked Singer’ wint, en wie er dus al die weken anoniem kon blijven in die fameuze pakken. Maar voor het zover is, moeten er nog enkele BV’s ontmakserd worden. Deze week was het de beurt aan ‘Foxy Lady’, ofwel presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis. Showbits-reporter Senne kon haar als eerste spreken na haar ontmaskering en had het met haar over de nummers die ze nog had voorbereid en haar veelbesproken ‘bijna-val van het podium’.