Emoties laaien hoog op bij miljonairskoppel in ‘Blind Gekocht’: “Er mag een bord ‘te koop' op komen. Het stopt hier”

Regen tijdens je paasvakan­tie? Het perfecte excuus om deze nostalgi­sche tienerreek­sen (nog eens) te bingen

Regen, regen en nog eens regen, dat voorspellen de weerkaarten tijdens de paasvakantie. Vallen jouw plannen hierdoor (letterlijk) in het water? We’ve got you covered. We vulden onze Kijkgids aan met de vijf meest nostalgische tienerreeksen én hun reboots. Klaar voor een portie drama, kalverliefde en sappige roddels?

1 april