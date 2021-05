Emoties in ‘Op Een Ander’: “Ik ben precies de geest hier in huis”

Renato kan het amper geloven dat de kinderen - intussen jongvolwassenen - van Diana en Luc niet moeten helpen in het huishouden. “Een regel die ik heel belangrijk vind: hotel papa, c’est fini ”, laat Renato weten aan de kinderen. “Jullie zijn oud en wijs genoeg, we kunnen allemaal een handje uitsteken hier en wat helpen.” Voor Renato is het meer dan normaal om zijn ouders regelmatig te helpen met het huishouden. “Soms bel ik ons ma om te zeggen dat ze haar sleutel mag achterlaten zodat ik haar appartement even kan komen kuisen. Zo van die kleine dingen gaan veel langer mee dan alle bloemen, al het geld dat je kan geven. Het zijn die kleine dingen die hen bijblijven. Vrienden en liefjes, die kunnen allemaal weggaan, maar mama en papa blijven.”

De nieuwe regel maakt veel emoties los bij mama Diana. “De woorden van Renato raakten mij heel diep, het is net of hij wel tot hen kan binnendringen en ik ben de geest hier in huis.” De woorden laten ook Diana’s zoon niet onberoerd. “Dat raakt me wel hard, want ik zie mama niet graag wenen”, bekent hij.