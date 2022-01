Emma Watson reageert op fout in ‘Harry Potter’-reünie: “Ik was niet zo schattig”

Een oplettende kijker merkte het wel erg slordig foutje op in de Harry Potter-reünie van streamingdienst HBO Max. In de special ‘Harry Potter: return to Hogwarts’ werden enkele foto’s van de jonge acteurs getoond. Zo was er ook een foto te zien van een jonge Emma Watson, die de rol van Hermelien speelde in de films. Maar nu blijkt dat het helemaal geen foto was van Emma Watson, maar van een andere actrice, Emma Roberts. Op Instagram deelde Watson woensdagavond de kinderfoto in kwestie. "Ik was niet zo schattig", schrijft Watson bij de foto. Ze tagt ook Emma Roberts in de foto en voegt de hashtag "Emma-zusjes voor altijd” toe.