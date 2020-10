Emma Verlinden, de rebelse tv-dochter van Tom Waes in ‘Undercover’: ‘‘Hij zei: Hallo, ik ben Tom en ik speel je papa. Zo bescheiden! Alsof ik niet wist wie hij was”

Showbizz Sebastien Dewaele uit ‘Undercover’ mikt op carrière in Frankrijk: “Ik wil het op z’n minst proberen. Het zorgt voor rust in m'n kop”

14 oktober Het grote publiek sloot hem in de armen toen hij in ‘Eigen kweek’ een wietdealend keuterboertje speelde. Tegenwoordig jaagt Sebastien Dewaele (42) datzelfde publiek de stuipen op het lijf als Jean-Pierre Berger, de meedogenloze wapenhandelaar uit ‘Undercover’. Een rol die misschien wel enkele deuren opent in het buitenland. “Ik heb ondertussen een Franse agente, nu is het hopen dat er wat ballonnetjes de lucht in gaan.”