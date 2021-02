Emma Bale ontroert in het Frans en Cleymans en Van Geel zorgen voor een mini-feestje in tweede ‘Liefde voor Muziek’

Cleymans en Van Geel zorgden met hun cover van ‘En Route’ voor een mini-feestje. “Het refrein hebben we volledig gehouden. We vinden het heel inspirerend. We hebben het opgevat als: het leven is kort, gebruik het. Vlieg erin, want het is zo voorbij!”, legt het duo uit. Hun versie van het nummer kon Tourist LeMC ook zeker bekoren. Volgens hem is namelijk niet vanzelfsprekend om het nummer met twee stemmen zo lineair te brengen. Een applausje waard, dus!