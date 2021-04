Emma Bale blikt terug op ‘Liefde voor Muziek’: “Die haatreacties hebben me echt pijn gedaan”

Emma Bale was dit seizoen de jongste spruit in ‘Liefde voor Muziek’. De amper 21-jarige zangeres brengt binnen enkele dagen haar debuutalbum uit en toonde al tijdens het programma dat ze heel wat in haar mars heeft. “Ik vind het zo jammer dat het lockdown is, anders zouden we waarschijnlijk veel afleveringen met de artiesten samen bekeken hebben met een wijntje erbij. Net zoals het daar was eigenlijk. Na de opnames van de afleveringen zaten we ook steeds allemaal samen in de zetel om iets te drinken en om onze verhalen te delen. Gelukkig hebben we nu nog steeds contact via een Whatsapp-groepjes”, vertelt de jonge artieste.