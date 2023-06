‘Emily in Paris’ trekt voor vierde seizoen naar Rome

TV ‘Befkes’ zijn terug in nieuw seizoen ‘F*** You Very, Very Much': “We hebben onze shit megahard bij elkaar...”

De ‘befkes’, oftewel de drie boezemvriendinnen An (Frances Lefebure), Flo (Evelien Bosmans) en Violet (Daphne Wellens) zijn helemaal terug! Vanaf 5 juli kunnen de liefhebbers smullen van het langverwachte tweede seizoen van ‘F*** You Very, Very Much’. “Ik voel mij op dit moment als een heel seizoen van ‘Euphoria’.”