Emilia Clarke en George R. R. Martin bevestigen spin-off van ‘Game of Thrones’ met Kit Harington in de hoofdrol

TVEnkele dagen geleden raakte bekend dat er een spin-off in de maak is rond Jon Snow. Fans van ‘Game of Thrones’ kunnen ondertussen opgelucht ademhalen. Volgens Emilia Clarke (35) aka Daenerys Targaryen heeft Kit Harington (35) haar het goede nieuws persoonlijk verteld.

“We hebben het er al over gehad”, aldus Emilia Clarke in een interview met de BBC. “Ik weet dat het bestaat. Het gaat gebeuren.” Volgens de actrice is Kit Harington, die het personage van Jon Snow vertolkt, ook betrokken bij de productie van de reeks. Fans van ‘Game of Thrones’ vroegen zich ook af of de actrice zelf een eventuele terugkeer ziet zitten. Haar personage Daenerys kwam dan wel om het leven in de originele reeks, maar volgens kijkers zijn er voldoende manieren om het personage van de actrice weer tot leven te wekken. Of Emilia Clarke het ziet zitten om terug te keren, is dan weer een andere zaak. “Nee, ik heb het denk ik wel gehad”, klonk het al lachend.

SNOW

Al blijft de actrice wel positief over ‘House of Dragons’, de prequel die deze zomer uitkomt. “Ik wens ze alleen maar het allerbeste toe. Dat meen ik oprecht”, aldus de actrice in ‘The Hollywood Reporter’. Ondertussen heeft ook George R. R. Martin, de bedenker van ‘Game of Thrones’, de spin-off bevestigd. “Ja, er is een show rond Jon Snow in de maak”, klinkt het op zijn blog. Volgens Martin is de werktitel van de reeks voorlopig gewoon ‘SNOW’ en was het Kit Harington zelf die met het idee op de proppen kwam.

Voor fans van ‘Game of Thrones’ ziet de toekomst er dus rooskleurig uit. In totaal zijn er namelijk al acht projecten rond de populaire reeks in de maak. Of de spin-off rond Jon Snow er effectief komt, valt wel nog af te wachten. Emilia Clarke mag het nieuws dan wel bevestigd hebben, maar bij HBO zelf houden ze de lippen voorlopig stijf op elkaar.

‘Game of Thrones’ (nog eens) kijken? Bingewatch nu alle 8 seizoenen op Streamz.

LEES OOK: