Emilia Clarke bevestigt spin-off van ‘Game of Thrones’ met Kit Harington in de hoofdrol

“We hebben het er al over gehad”, aldus Emilia Clarke in een interview met de BBC. “Ik weet dat het bestaat. Het gaat gebeuren.” Volgens de actrice is Kit Harington, die het personage van Jon Snow vertolkt, ook betrokken bij de productie van de reeks. Fans van ‘Game of Thrones’ vroegen zich ook af of de actrice zelf een eventuele terugkeer ziet zitten. Haar personage Daenerys kwam dan wel om het leven in de originele reeks, maar volgens kijkers zijn er voldoende manieren om het personage van de actrice weer tot leven te wekken. Of Emilia Clarke het ziet zitten om terug te keren, is dan weer een andere zaak. “Nee, ik heb het denk ik wel gehad”, klonk het al lachend.