Emiel is het noorden kwijt en moet ‘Bestemming X’ verlaten

Celebrities Brooke Shields op haar tiende al gedwongen tot naaktscè­nes: “Ik werd zo geseksuali­seerd dat ik uiteinde­lijk werd verkracht”

Brooke Shields (57) was de onschuld zelve toen ze in ‘The Blue Lagoon’ alle harten veroverde. Amper 14 jaar was ze, en toch werd ze van de ene dag op de andere bestempeld als seksbom. In de nieuwe documentaire ‘Pretty Baby’ op Disney+ vertelt ze hoe ze al op tienjarige leeftijd naaktscènes moest spelen en hoe dat leidde tot misbruik. “Mannen dachten dat ze alles met me mochten doen... Zelfs seksuele handelingen.”