Emiel heeft snode plannetjes met zijn begeleidster Samira in ‘Familie’

TV ‘Welkom in de familie’ met Julie Van den Steen dit jaar niet meer te zien op VTM

‘Welkom in de familie’, het programma gepresenteerd door Julie Van den Steen (29), werd nochtans aangekondigd tijdens de najaarspresentatie van VTM in augustus. Maar het spelprogramma, dat nu de grote afwezige was in de tv-gids, zal dit jaar dus niet meer te zien zijn.

8 december