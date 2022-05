Emi uit 'Boer zkt vrouw' over haar romantische date met boer Kim: “Van één ding heb ik veel spijt gehad”

TV Burenge­schil loopt uit de hand in ‘Vrederech­ters’: “Ik kan het mentaal niet meer dragen”

Op woensdagavond loopt in Maasmechelen een discussie over een perceelgrens volledig uit de hand in ‘Vrederechters’. Een expert zou de situatie ter plaatse komen inschatten zodat de vrederechter op basis van zijn verslag een beslissing kan nemen. Maar voor dat kon gebeuren, haalde één partij de omheining met een slijpschijf neer.

3 mei