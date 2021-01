Els of Patrick moet donderdag ‘Big Brother’ verlaten

TV Bron bij ‘Big Bro­ther’-productie verklaart waarom bewoonster Jill tijdlang op ambulance moest wachten: “Het leek eerst alsof ze te veel gedronken had”

24 januari 'Big Brother' is watching you... maar niet tussen 2.30 uur en 4.30 uur? Zo klonk de kritiek nadat deelneemster Jill (22) in het huis 's nachts onwel was geworden. Pas nadat kijkers dat twee uur live hadden kunnen volgen, kwam er een ambulance. Maar de productie houdt vol dat er wél snel ingegrepen is. “Aanvankelijk leek de toestand van Jill een gevolg van haar alcoholconsumptie, waardoor dit niet meteen als ernstig werd beschouwd”, klinkt de verklaring.