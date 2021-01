Els is razend, maar ‘doodbrave’ Patrick relativeert zijn nominatie in ‘Big Brother’

Eerlijk is eerlijk: als wij in de schoenen van Patrick (59) hadden gestaan, dan waren we ongetwijfeld een heel stuk bozer geweest op Liese (28). Nadat er tijdens het stemmen een ex aequo bleek te zijn tussen Patrick en Julie (34), kreeg Liese immers als huismeester de taak om te kiezen wie van beide kandidaten ze veilig stelde. Liese besloot om haar vriendin te redden, en dat begrijpt Patrick volledig. “Je hebt de goede beslissing genomen”, klinkt het. “Je moet jezelf hier niet rot over voelen. Voor mij is het al fantastisch dat ik dit op mijn ouderdom al een week mag beleven.”