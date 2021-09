Elodie Ouédraogo werd opnieuw topsporter voor WK tijdrijden, maar blijft ze ook fietsen?

Jurylid Davy over vliegende bompa’s in ‘Belgium’s Got Talent’: “Ik dacht dat het Nathalie Meskens en Jonas Van Geel waren”

16 september De vliegende bompa’s uit ‘Belgium’s Got Talent’ heten niet echt Jean-Pierre en Fons. Achter de maskers zitten acteurs Sid Van Oerle en Pieter Verelst. En dat had jurylid Davy Parmentier totaal niet zien aankomen. Hij vernam het nieuws samen met heel Vlaanderen: “Mijn allereerste idee was: dit zijn gewoon Nathalie Meskens en Jonas Van Geel, die ons proberen te pranken. Ik dacht dat een act was voor een nieuw comedyprogramma.”