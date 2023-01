Élodie Ouédraogo liet haar gezin drie weken achter voor ‘Over De Oceaan’: “Die zeiltocht was een bevestiging dat Jeroom en ik goed bezig zijn”

TV Charlie Cox licht tipje van de sluier op over nieuwe ‘Daredevil’-se­rie: “Donker, maar minder bloederig”

Goed nieuws voor de fans van ‘Daredevil’. In 2024 verschijnt de gloednieuwe reeks ‘Daredevil: Born Again’ op Disney+. Charlie Cox (40), die in de huid kruipt van de superheld, maakt hen alvast warm met wat nieuws over de serie. “De show bestaat uit maar liefst 18 afleveringen.”

27 december