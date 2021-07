Elodie Ouedraogo en Otto-Jan Ham strijden dit najaar tegen de beste tijdrijders in 'De tijd van ons leven’

TV Gecancelde tv-reeks ‘Manifest' mogelijk toch gered: interesse van NBC én Netflix

22 juli Vorige maand raakte bekend dat de dramareeks ‘Manifest’ geen vierde seizoen zou krijgen. Zender NBC had de stekker uit de reeks getrokken. Maar nu is er weer hoop voor de fans, want Netflix en NBC zouden in gesprek zijn met Warner Bros over een mogelijk vervolg. Dat schrijft Deadline.