Ellen Pompeo verlaat ‘Grey’s Anatomy’ na negentien seizoenen (en dit is hoe)

Tijdens de finale van het tussenseizoen werd al aangekondigd dat Pompeo haar rol in de langlopende doktersserie ooit zou terugschroeven voor het negentiende seizoen. Vervolgens onthulden Pompeo en het ‘Grey’s’-team dat Meredith in totaal slechts acht afleveringen op het scherm zou verschijnen. En zo gezegd, zo gedaan. Nu de zogenaamde winterfinale is uitgezonden, zullen de kijkers het personage Meredith niet meer zien tot de finale van het seizoen op 26 mei. Al blijft ze echter wel aan het werk als stemacteur. Van haar kenmerkende voice-overs zullen de fans gelukkig nog geen afscheid moeten nemen.

KIJK. Snuif de dokterssfeer van ‘Grey’s Anatomy' op en kijk hier de trailer van het vijftiende seizoen van de reeks.

Verhaallijn

Meredith’s voorlopige afscheidsaflevering is dus een feit. ‘I’ll Follow the Sun’ - zoals die heet - is geschreven door Vernoff en geregisseerd door co-ster Debbie Allen. Het gaat over Meredith’s vrienden en collega’s die de geliefde chirurg een afscheidsfeestje geven, nadat Meredith haar beslissing heeft aangekondigd om haar familie naar Boston te verhuizen, waar ze haar baanbrekende werk aan een geneesmiddel voor Alzheimer zal voortzetten. Tijdens het afscheidsfeestje maakte Meredith echter duidelijk aan haar collega-artsen dat ze van plan is op bezoek te komen. “Ik ga gewoon even naar Boston en je weet dat ik hier volgende week waarschijnlijk weer ben”, grapte ze.

Ook de romance tussen Meredith en Dr. Nick Marsh kende een open einde. Na de brand in haar huis in de finale van het tussenseizoen, hadden Meredith en Nick een breuk nadat ze hem had verteld dat ze van hem hield, en haar woorden onbeantwoord bleven. Vooraleer Meredith met haar kinderen op het vliegtuig naar Boston stapte, kon Nick haar niet te pakken krijgen. Daarom belde hij haar uiteindelijk op om haar te vertellen dat hij wel van haar houdt en dat hij van haar heeft gehouden sinds ze elkaar ontmoetten. Zijn woorden werden beantwoord met een glimlach, maar Meredith vertelde Nick aan de telefoon dat ze hem niet duidelijk kon horen, omdat ze vertrokken, en hing de telefoon op, waardoor hun relatie in cliffhanger-status bleef.

De aflevering eindigde met drie jonge artsen van de nieuwe lichting stagiaires - gespeeld door Alexis Floyd, Niko Terho en Midori Francis - die hun intrek namen in Merediths nu verlaten huis. Wat de toekomst ook brengt, de cast van Grey’s behandelde de aflevering als een afscheid en bracht op sociale media hulde aan Pompeo en Meredith Grey. Maker van de reeks, Rhimes, zei zelf in een post: “Wat een avontuur zijn deze negentien seizoenen geweest! Ik zou ze (of jou) voor geen goud willen ruilen. Ik kijk uit naar jouw volgende hoofdstuk. Tot later, Dr. Grey.”

Waar te kijken

In Amerika is het negentiende seizoen te zien op zender ABC. In ons land is de serie te zien op Disney+, waar ook de andere achttien reeksen op te vinden zijn. ‘Grey’s Anatomy’ is de langstlopende ziekenhuisserie ooit. Dat record stond daarvoor op naam van ‘ER’ (1994-2009), maar dat medisch drama kwam ‘slechts’ tot vijftien seizoenen.

