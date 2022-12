Ellen Pompeo stapt na negentien seizoenen uit ‘Grey’s Anatomy’: “Nu mijn kinderen groter worden, wil ik geen afwezige moeder zijn”

TV RECENSIE. ‘Love, Lizzo’: “Een oerklassie­ke muziekdocu die iedereen die nog niet bijgebeend is met de Liz­zo-hy­pe zal bekeren”

Hebt u al gehoord van Lizzo? De kans dat u nu met uw ogen rolt en denkt: “Ja, duh!”, is bestaande. Maar voor al wie de voorbije drie jaar niet naar de radio luisterde, niet haar Emmy-bekroonde realityreeks ‘Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls’ op Prime Video ontdekte en haar niet op de sociale media volgt, die staat misschien te kijken dat deze 34-jarige zingende, rappende en twerkende fluitiste nu al met een docu over haar levensverhaal op de proppen komt. Of deze film over haar klim naar de roem, te bekijken op Streamz, ook meer is dan een opwarmertje voor de fans voor haar doortocht in het Sportpaleis volgend jaar? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

29 november