Ellen Pompeo en Katherine Heigl over de zware werkomstandigheden bij ‘Grey’s Anatomy’: “De stank van die ingewanden was niet te harden”

TV“Het mondmasker hielp, maar het was niet bepaald een aangename ervaring.” Ellen Pompeo (53) en Katherine Heigl (44), Meredith Grey en Izzie Stevens uit ‘Grey’s Anatomy’, hebben in ‘Variety’ openhartig verteld over de ziekenhuisserie. “Ik had al die slechte reacties niet verwacht.”

In hun interview met ‘Variety’ heeft het tweetal het onder meer over de bijzondere werkomstandigheden waar ze mee te maken kregen. Zo moesten ze op regelmatige basis met ingewanden van dieren werken. “Vaak lagen ze urenlang onder een lamp. De stank was gewoonweg vreselijk”, aldus Pompeo. “Je hebt dan wel een masker op, maar dan nog was het niet echt een aangename ervaring. Na zo’n lange draaidagen waren je voeten ook vaak mie. En dan sta je daar naar een maag van een koe te staren.”

Iets wat Katherine Heigl zich nog maar al te goed kan herinneren. “Tijdens de opnames van het tweede seizoen gingen we zo onhygiënisch te werken.” Ze vervolgt: “Overal lagen er ingewanden van koeien en wij stonden gewoon onze noedels op te eten. Uiteindelijk kon het ons allemaal gewoon niets meer schelen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Ellen Pompeo in 'Grey's Anatomy'. © ABC

Recht van spreken

Ellen Pompeo en Katherine Heigl hebben het verder ook nog over de vele kritiek waar ze mee te maken hebben gekregen. Vooral Heigl kreeg het in het verleden al hard te verduren. “Ik was zo naïef”, vertelt ze daar nu over. “Ik had van alles te vertellen en was gewoon gepassioneerd. Ik had nooit verwacht dat ik zoveel slechte reacties zou krijgen.” Toch blijft de actrice ook nu achter haar uitspraken staan. “Ik vond dat ik recht van spreken had.”

Naar eigen zeggen was het ook nooit haar bedoeling om onrust te zaaien. “Dat was nooit mijn doel, maar ik had wat dingen te zeggen en ik had niet veracht dat ik zo’n hevige reacties zou krijgen. Ik was eind twintig. Het heeft bijna tien jaar geduurd vooraleer ik weer alle ruis kon uitschakelen en kon zeggen: ‘Maar wie ben jij? Ben jij een slecht persoon? Ben je ondankbaar? Ben je onprofessioneel? Ben je moeilijk?’” Op den duur wist Heigl het zelf niet meer. “Ik was zo in de war. Uiteindelijk begon ik te denken dat ze misschien wel gelijk hadden. Ik begon langzaam te geloven wat ze over mij schreven en voelde me een hele tijd lang zo beschaamd. Maar uiteindelijk had ik zoiets van: ‘Wacht. Naar wie ben ik eigenlijk aan het luisteren? Ik weet wie ik ben.”

Geen ongelijk

Ellen Pompeo geeft haar voormalige ‘Grey’s Anatomy’-collega alvast geen ongelijk. “Je was er gewoon vroeg bij”, vertelt de actrice nu in hun interview met ‘Variety’. “Mensen zijn bang van zelfverzekerde vrouwen. Dat is waarom ze al onze rechten afnemen.” Ze vervolgt: “Ze willen niet dat we het heft in eigen handen nemen. Ze willen niet dat we onze stem vinden. Want diep vanbinnen weten ze maar al te goed dat wij daar veel beter in zijn dan zij.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Disney General Entertainment Con

Moeilijk in omgang

Dat Heigl niet graag een blad voor de mond neemt, is al langer geweten. In januari 2021 deed de actrice al eens haar boekje open over ‘Grey’s Anatomy’ in ‘The Washington Post’. “Ik heb misschien een aantal zaken gezegd die niet zo leuk waren, maar al snel noemden ze mij ondankbaar, moeilijk en onprofessioneel. Wat is jouw definitie van moeilijk? Iemand met een mening waar je het niet eens mee bent? Nu ik 42 ben, maakt dit mij zo kwaad.”

Die eerste jaren waren vreselijk. Het was een giftige omgeving, vol ongepast gedrag Ellen Pompeo

Verder vroeg de actrice, die door haar rol in ‘Grey’s Anatomy’ genomineerd was voor een Emmy, om haar nominatie weer in te trekken. “Het materiaal dat ik dit seizoen gekregen heb, is geen nominatie waardig. Ik wil dat organisatie zijn integriteit kan behouden en daarom heb ik besloten om mij terug te trekken”, klonk het destijds in een statement. En ook voor de producers van was Katherine allesbehalve mals. Zo verwijt ze het productieteam dat ze haar zeventien uur op een dag lieten opdraven, terwijl ze zich zogezegd gingen aanpassen aan haar schema. “Ze vertelden mij gewoon dat ik moest zwijgen”, aldus de actrice in ‘The Washington Post’.

Giftige omgeving

Dat de sfeer niet altijd top was op de set weet ook Ellen Pompeo maar al te goed. In 2013 sprak de actrice zich voor het eerst uit over al het drama op de set. “Gekwetste gevoelens, gecombineerd met instant succes en dikke loonbrieven, zorgden ervoor dat sommige mensen de controle over zichzelf verloren”, klonk het destijds in een interview. “Het werd hoe langer hoe zotter.” Ook zelf voelde ze de spanning. “Die eerste jaren waren vreselijk. Het was een giftige omgeving, vol ongepast gedrag”, gaf ze eerlijk toe. “Ik heb het overwogen om mijn ontslag te geven, maar eens ik kinderen had, draaide het niet alleen om mij. Ik moest mijn gezin onderhouden.”

LEES OOK: