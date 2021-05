Ellen DeGeneres stopt met talkshow: “Het is gewoon niet leuk meer”

TVEllen DeGeneres (63) stopt ermee. Zo maakte ze woensdag bekend in een statement. De talkshow die haar naam draagt zal in 2022 zijn laatste aflevering uitzenden.

Na vijftien jaar gooit DeGeneres de handdoek dan toch in de ring. Dinsdag, op 11 mei, maakte ze die beslissing voor het eerst bekend aan haar personeel. “Als creatief persoon moet je constant uitgedaagd worden", klinkt het bij Ellen. “Maar hoe geweldig ik de show ook vind, het is gewoon geen uitdaging meer. Het is niet leuk meer.”

Naar eigen zeggen heeft de talkshowhost het al langer moeilijk met de show. “Mijn vrouw, Portia de Rossi, probeert me er al sinds 2018 van te overtuigen dat ik géén 180 afleveringen per jaar moet maken. Dat vreet serieus aan onze tijd samen. Maar mijn broer, die dan weer erg onder de indruk is van mijn verwezenlijkingen, wilde dan weer dat ik zo lang mogelijk bleef doorgaan.” Uiteindelijk tekende ze toen nog voor drie jaar. Een contract dat haar ruim boven de 3.000 afleveringen zou brengen, en waardoor ze uiteindelijk 2.500 interviews met celebs op haar naam heeft staan. “Ik heb er lang over moeten nadenken, maar ik ben er zeker van dat dit de beste beslissing is. Ik ben vanaf het begin duidelijk geweest tegen de mensen van Warner Bros.: dit contract zou mijn laatste zijn.”

Niet toevallig hakt Ellen de knoop door na een bijzonder moeilijk jaar, waarin ze door enkele voormalige werknemers beschuldigd werd van racisme en pestgedrag. “Haar motto is ‘be kind to one another’, maar dat geldt alleen als de camera’s uit zijn”, klonk het. Warner Bros. opende zelfs een intern onderzoek naar de presentatrice. Nu lijkt ze de eer aan zichzelf te houden door zelf de stekker eruit te trekken.

Miljoenen

“We vinden het heel jammer”, aldus Mike Darnell, tv-verantwoordelijke bij producent Warner Bros. “Ik probeerde haar op andere gedachten te brengen, maar ik begrijp waarom ze wil stoppen. De ‘Ellen Show’ was een waar fenomeen. Met haar humor, spelletjes en dansjes was het ook één van de gezelligste shows op tv. Om nog maar te zwijgen van de 250 miljoen aan giveaways die we hebben gedaan. Het zal niet makkelijk worden om haar te vervangen.”

DeGeneres kan in ieder geval met een gerust hart op pensioen gaan. Dankzij haar talkshow verdiende ze naar schatting maar liefst 70 miljoen euro per jaar. Ze kan dus samen met haar echtgenote gaan rentenieren.

