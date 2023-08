Ella van Remortel schittert in ‘wtFOCK: ADA’: “Mijn vriend is wel wat jaloers door de bedscènes”

TVHet gaat hard voor Ella van Remortel (20). De Mechelse heeft drie rollen te pakken: in ‘Het Geheugenspel’, ‘Alter Ego’ en in de razendpopulaire online jongerenreeks ‘wtFOCK’. In die laatste schittert ze als Ada Konings, een student in het vierde middelbaar die worstelt met haar seksualiteit en de gevolgen van een naaktfoto. Wij spraken met de actrice over de heftige scènes, haar eigen ervaringen als tiener en haar acteerplannen. “Mijn vriend is wel wat jaloers door mijn liefdesscènes.”