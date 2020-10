Ella toont haar raptalent en Miss België heeft een ‘geluksonderbroek’: dit waren de hoogtepunten van de vijfde ‘Slimste Mens’-aflevering

TVGeen zetelende Miss België die het eerder aandurfde om naar ‘De Slimste Mens’ te komen. De 23-jarige Celine Van Ouytsel scoorde maandagavond dus meteen een primeur. Helaas moest ze in een spannende finale nipt de duimen leggen tegen voetballer Hans Vanaken (28). Te weinig kennis over Julius Caesar en, godbetert, de sacramenten, werden haar uiteindelijk fataal.

Er staat werkelijk geen maat op Ella Leyers. Vijf afleveringen ver heeft ze haar ticket voor de finaleweken al beet en lijkt ze elke avond zelfzekerder te worden. Da’s leuk voor haar fans, maar gevaarlijk voor de Leyers-dochter zelf. In ‘De Slimste Mens ter Wereld’ schuilt achter elke vraag namelijk een potentieel gevaar, zo weten we inmiddels. Maar goed, Ella denderde door de quiz en was, hoogst uitzonderlijk, eigenlijk nog voor aanvang van de filmpjesronde al zeker van een derde overwinning op rij.

De echte strijd werd dus gespeeld tussen Club Brugge-aanvaller Hans Vanaken en de zetelende Miss België en master in de rechten Celine van Ouytsel. Een miss met verstand, met humor, met uitstraling en in een opvallend felrood broekpak. Ze begon aarzelend, een beetje timide, maar kwam dan toch op dreef. Te laat evenwel om roet in het eten te gooien bij Leyers.

In de finale ging het prima voor de Miss België, tot ze dichtklapte en niks zinnigs wist te bedenken over Caesar en, nog erger, ‘de sacramenten’. Ze sleurde er toch nog een altijd spannende ‘1-1'-stand uit, maar kon geen Spaanse stad beginnend met een ‘S’ bedenken en moet het dus op één deelname houden.

(Lees verder onder de video.)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De leukste quotes

Sven De Leijer (over de kandidaten): “Het is hier precies een sprookje hé. Hans en zijn Grieten. We mankeren enkel nog een lelijke heks. Maar als jij af en toe eens lacht, Erik...”

Sven De Leijer (over kattendarmen): “We hadden thuis een kat, maar die is overleden. Hoe ze heette? Kat Kerkhofs.”

Hilarische momenten

Erik Van Looy (laat zich even volledig gaan): “Hans, grappig, ge moet u daar zien zitten. Een speler van Club Brugge tussen twee prachtige vrouwen. Precies een aflevering van ‘Boer Zkt Vrouw’.”

Adriaan van den Hoof roept “laten zien, laten zien” nadat Celine vertelt dat ze opnieuw haar ‘geluksonderbroek’ aan heeft. “Ik heb iets met ondergoed. Ik had die onderbroek aan op een examen. En dat ging keigoed. Sindsdien draag ik die altijd op belangrijke momenten.”

Ella geeft spontaan een eigen versie van ‘Rapper’s Delight’ van The Sugar Hill Gang weg.

Ella gaat de mist in als ze een verhaal vertelt over een juweel dat ze gekregen heeft en dat ze is gaan ruilen. Blijkt dat dat juweel door haar zus Olga, die in de studio zit om te supporteren, is gegeven. Ze zit met open mond als Ella haar verhaal doet.

(Lees verder onder de video.)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Kantelmomenten

Celine Van Ouytsel komt aarzelend op gang, zet alles recht in een prima ‘Puzzel’-ronde en slaat een flinke kloof met Hans Vanaken tijdens de fotoronde. In de filmpjesronde speelt Ella Leyers het sluw en verstandig. Ze verzekert risicoloos haar derde overwinning.

In de finale start Van Ouytsel sterk met twee keer vier goede antwoorden bij de eerste vijf vragen. Maar dan valt ze compleet stil. Slechts vier goede antwoorden op zes vragen is om problemen vragen. Uiteindelijk moet ze zich tot een ‘1-1'-stand laten zakken. Eén seconde blijkt te weinig tijd om een Spaanse stad beginnend met de letter ‘S’ te bedenken. Venijnig vraagje was het. Sevilla was een evident antwoord, Santander, Salamanca, Santiago de Compostella en San Sebastian waren minder evident.

De eindscore (voor het finalespel)

Ella Leyers: 458 sec.

Hans Vanaken: 358 sec.

Céline Van Ouytsel: 350 sec.

De stand

Ella Leyers: 5 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Hans Vanaken: 3 deelnames 3 finales gewonnen

Senne Misplon: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Miguel Wiels: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Nieuwkomer

VRT-journalist Riadh Bahri

Lees ook: