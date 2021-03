Ella Leyers speelt hoofdrol in nieuwe Streamz-reeks 'Storm Lara'

De regie is in handen van Kadir Ferati Balci (51), bekend van onder meer de film 'Turquaze' en de VTM-reeks 'Amigo's'. 'Storm Lara' is een vierdelige dramareeks over alle facetten van de liefde: van de opwinding van een prille relatie tot de sleur nadien, jaloezie, overspel, schaamte en schuld. Leyers speelt Lara, een energieke 32-jarige vrouw die altijd haar grenzen opzoekt, zowel in de liefde als in haar werk. Door haar charisma en energie komt ze vaak weg met haar onbezonnenheid, maar het lijkt erop dat deze formule niet meer lang zal werken. De cast wordt vervolledigd door Wouter Hendrickx ('Black-out') en Aïcha Cissé ('Engel'). De reeks zal vanaf juli dit jaar beschikbaar zijn op Streamz en Streamz+.