Ella Leyers presenteert vier keer per week nieuw seizoen van ‘De ideale wereld’

TVHet nieuwe seizoen van ‘De ideale wereld’ gaat vanaf maandag 29 augustus van start op Canvas. Dat Ella Leyers (33) de spits zal afbijten als gloednieuwe presentator is al lang geen geheim meer. Maar nu laat VRT ook weten dat het humoristische actualiteitsprogramma voortaan niet twee, maar vier keer per week op de buis zal verschijnen.

Op maandag 29 augustus start het nieuwe televisieseizoen voor alle zenders. Voor Canvas houdt dit de terugkeer van de satirische actuatalkshow ‘De ideale wereld’ in, met Ella Leyers als nieuwe presentator. Maar Ella is niet de enige nieuwigheid, want ‘De ideale wereld’ zal dit najaar niet twee, maar vier dagen per week worden uitgezonden. “Actualiteit en humor horen tot het DNA van Canvas. Daarom kiezen we ervoor voortaan elke weekdag met ‘De ideale wereld’ af te sluiten. Een vaste afspraak om 22.15 uur met de getalenteerde Ella Leyers als ideale host; zij stuurt ons vanaf het najaar lachend de nacht in”, aldus Lotte Vermeir, netmanager van Eén en Canvas.

Dat ‘De ideale wereld’ voortaan op een vast moment wordt uitgezonden, komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Naast het grote online succes van het programma, behaalde het op Canvas niet altijd goeie kijkcijfers. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het met twee uitzendingen per week geen dagelijkse afspraak was met de kijker. Het hielp ook niet dat telkens wanneer er bijvoorbeeld een voetbalmatch op de kalender stond, er geschoven werd met het uitzenduur. Maar daar komt nu dus verandering in.

Niet de eerste keer

Het is bovendien ook niet de eerste keer dat de actuatalkshow vier keer per week te zien zal zijn op de buis. ‘De ideale wereld’ ging namelijk in 2013 van start op Vier, onder begeleiding van presentator Otto-Jan Ham. Destijds was het programma ook vier keer per week te zien op tv. In 2016 werd de show overgenomen door de zender Canvas. Bij die overname werd het aantal uitzendingen per week herleid van vier naar drie. In 2017 mocht ook de woensdaguitzending eraan geloven, waardoor‘De ideale wereld’ enkel nog te zien was op dinsdag en donderdag.

Opvallend is ook dat het nieuwe seizoen het met wat minder vaste waarden zal moeten stellen. Eerder kondigden presentator Jan Jaap van der Wal en boegbeeld Sarah Vandeursen al aan dat ze afscheid nemen van de show.

De ideale wereld is vanaf 29 augustus van maandag tot donderdag om 22.15 uur te zien op Canvas en VRT NU.

