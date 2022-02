Ella Leyers over in de voetsporen van haar vader treden: “Ambetant, want zo zag ik het helemaal niet”

TV Lily James verdedigt grote hoeveel­heid seksscènes in ‘Pam & Tommy’: “Ze zijn essentieel voor het plot”

Lily James (32) heeft zich uitgesproken over de vele seksscènes in haar nieuwe Disney+ serie over Pamela Anderson en Tommy Lee’s beruchte sekstape, ‘Pam & Tommy’. De actrice beweert dat de scènes “essentieel zijn” voor het verhaal: “Ze zijn absoluut nodig om de voortgang in hun relatie weer te geven en te kijken naar wat er is gebeurd.”

31 januari