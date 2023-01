Ella Leyers neemt haar ‘Over de oceaan’-collega’s beet met afhaalmaaltijd: “Ik ga doen alsof ik het zelf gemaakt heb”

TV RECENSIE. 'That '90s Show': “Heeft de kelder van Red en Kitty vochtpro­ble­men of zijn onze ogen mistig?”

Hello, Wisconsin! De jaren 90 zijn terug, want het tijdperk dat 'That '70s Show' op de wereld heeft losgelaten, heeft nu op Netflix een spin-off gebaard dat zich vijftien jaar na het origineel afspeelt. De populaire sitcom die de carrières van onder meer Ashton Kutcher en (diens huwelijk met) Mila Kunis heeft voortgebracht, wil u met de nodige nostalgie en gastoptredens van uw favoriete personages aan een nieuwe generatie wietrokende hangjongeren voorstellen. Of die echter genoeg onderlinge chemie hebben om u opnieuw aan Point Place te binden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze 'Kijkgids' voor u uit.

