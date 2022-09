Ella Leyers gaat ver om 10 seconden te winnen in ‘De allerslimste mens’: “Erik, wil je mijn borsten zien?”

TVBij de eerste deelname meteen naar huis worden gestuurd en een uur lang fijn worden gemalen door partner en jurylid Elodie Ouedraogo. Dat overkwam Jeroom bij de start van ‘ De allerslimste mens ’. Recordhoudster Ella Leyers deed wel haar stinkende best, maar het was toch Jonas Geirnaert die op indrukwekkende wijze zijn naamkaartje afgaf.

Een eindscore die hoger was dan die van zijn concurrenten samen. Dat zegt al heel veel. Zeker als één van die concurrenten Ella Leyers is, met 18 deelnames de onbetwiste recordhoudster van ‘De slimste mens’. Maar Ella was, naar eigen zeggen, niet echt in vorm. Al wilde ze wel ver gaan om door te stoten. Ad rem riep ze in ruil voor tien seconden dus uit dat Erik haar borsten mocht zien (als troost). Maar wat later kreeg ze een oermoeilijke fotoronde voorgeschoteld. Het wordt dit feestseizoen niet evident voor Ella…

Jeroom was dan wel in blakende vorm, maar dan vooral bij het leveren van spitse commentaren en fijne humor. Quizgewijs was het net dat tikkeltje minder. Niet toevallig dat zijn wederhelft, in een vorig leven nog 400 meter loopster, Elodie Ouedraogo, op de jurystoel was neergepoot. Naast immer olijke en vrolijke James Cooke. Het was uiteraard allemaal netjes afgesproken, en Jeroom kon er om lachen, maar we kwamen als bevoorrechte getuige wel weer een en ander te weten over het leven en werk van Jeroom.

Voor de opening van het jubileumjaar van de quiz, werd het niveau, na het mindere vorige jaar, netjes opgekrikt. Het bewijs dat je je niveau niet moet aanpassen aan onervaren kandidaten die via ‘De slimste mens’ op enige bekendheid hopen en rekenen, maar je gewoon goede spelers en speelsters moet zoeken. De balans tussen humor en spelernst was nagenoeg perfect. Lachen wanneer het kon en moest, ernst wanneer het nodig was. Het trio Ella-Jeroom-Jonas maakte overigens zelf wel duidelijk wanneer Van Looy net te ver in de blablabla-richting dreigde door te zakken. “Het interesseert me geen hol, Erik”, maakte Jeroom bijvoorbeeld duidelijk.

Hoe dan ook, de kop is eraf, het niveau van het tv-spelletje netjes neergepoot. Het belooft een indrukwekkend jubileumseizoen te worden…

De leukste quotes

Jeroom (over zijn verwachtingen): “Ik heb mijn auto laten draaien op de parking. Zo'n hoge verwachtingen heb ik van mijn deelname.”

Jeroom (of hij blij is met de jury): “Om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat we een nieuw format hebben met drie juryleden en twee debielen.” Waarop Cooke: “Zie u daar zitten in uw goedkope jogging.”

Elodie (of ze verwacht dat Jeroom lang in de quiz zal zitten): “Neen.” Waarop Cooke: “Hij ziet er wel uit alsof hij er al 10 jaar inzit.”

Jeroom (over downdating, waarbij je een mindere slim partij date): “Allez, dat deden wij al vooraleer dat een naam had.”

Hilarische momenten

Uiteraard moeten kandidaten en juryleden even lachen met het feit dat Erik Van Looy na al die jaren opnieuw zonder bril presenteert (hij heeft nieuwe lenzen gekregen). Jeroom: “Erik, zeg eens eerlijk, hebt gij uw bril niet gewoon ergens gelegd en niet meer gevonden. In plaats van zo’n lulverhaal met lasers en zo te brengen.”

Hilariteit alom bij Ella Leyers nadat ze met Bishkek het goede antwoord geeft op de vraag wat de hoofdstad is van het Aziatische Kirgizië. Ze bekent dat ze net haar appartement heeft verloren aan haar zus Billie. “Wij hebben gewed dat dat nooit een vraag zou zijn in ‘De allerslimste mens’. Waarop we gewed hebben en ik mijn appartement ingezet heb.” Van Looy bekent daarop dat het doorgestoken kaart was en dat zus Billie hem gebeld had.

Rode draad doorheen de uitzending zijn de ontboezemingen van Elodie over haar partner Jeroom. Dat hij bijvoorbeeld zijn snor, die grijs en ros is, bruin verft. Waarop Jeroom: “Elodie draagt een pruik, Erik.” Of ook nog: “Jeroom is gestopt met het eten van salami met look, want hij zweet heel fel.” En ook het verhaaltje van de rubberen afdruk van zijn geslacht, dat Elodie tijdens haar bootreis voor ‘Over de oceaan’ kreeg opgestuurd. En nu dienst doet als speelgoedwortel voor de hamster van de 7-jarige Remus.

Kantelmomenten

Traditioneel gebeurt er nauwelijks iets met de score in ‘3-6-9'. Jonas scoort 10 seconden meer dan de concurrentie. Ella opent het best in ‘Open Deur’, waarin drie grappige deepfake-imitaties van de kandidaten getoond worden. Jeroom kijkt wel snel tegen enige achterstand.

De ‘Puzzel’ is zeker niet gemakkelijk, maar blijkbaar toch te eenvoudig voor het trio, waardoor er geen tijdsverschil valt. Die wordt wel gemaakt in de fotoronde, met een magistrale Jonas, een middelmatige Jeroom en een falende Ella. Zij ziet de link met deelnemende BV’s aan ‘De allerslimste mens’ niet en zakt weg tot 117 seconden.

De filmpjesronde is matig, met een van de drie deelnemers die voor het grote verschil kan zorgen. Jonas Geirnaert wint afgetekend. De finale tussen Jeroom en Ella is na vier vragen al afgelopen. Jeroom faalt, Ella wint vingers in de neus met dank aan vier goede antwoorden over actrice Frances McDormand en auteur Roald Dahl.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Jonas Geirnaert: 446 sec.

2. Ella Leyers: 218 sec.

3. Jeroom: 206 sec.

De stand

1. Jonas Geirnaert: 1 deelname, 1 overwinning.

2. Ella Leyers: 1 deelname, 1 finale gewonnen.

3. Jeroom: 1 deelname, 1 finale verloren.

Nieuwkomer

Gert Verhulst (54), deelname 2014.

11 deelnames, 6 overwinningen.

Hij komt altijd om te winnen.

