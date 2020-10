Ella dacht dat het gebeurd was en Riadh Bahri werd gesandwicht: dit waren de hoogtepunten van de achtste ‘Slimste Mens’-aflevering

Een vogel voor de vis zeggen ze wel eens in Schiplaken, maar bij de achtste deelname van Ella Leyers aan ‘De Slimste Mens’ was ze écht een vogel voor kat Kim Meylemans. De nieuwkomer had in haar finale tegen Ella bij een 52-53 stand alle troeven in handen om de Leyers-dochter naar huis te spelen. Maar dat gebeurde niet. De skeleton-atlete die opvallend sterk voor de dag kwam, blokkeerde op de vraag wat ze wist over Rowan Atkinson. Niks, zo bleek, waarna Ella uiteraard moeiteloos uitspeelde met haar kennis over Mister Bean.

Ook in deze achtste aflevering van ‘De Slimste Mens’ lag het niveau van de quiz erg hoog. Opvallend hoog. In de eerste twee weken zaten enkel goed voorbereide kandidaten. Zoveel is duidelijk. Of je bent een erudiete BV of je duikt dagen, weken, maanden in lijstjes, kinderencyclopedieën en Dag Allemaals om parate kennis bij elkaar te harken. Dat kon de voorbije maanden trouwens veel gemakkelijker en veel beter dan vorige jaren. Met dank aan de corona-pandemie die heel wat BV’s semi- of volledig werkloos thuis vast zette. Tijd genoeg dus om alle mogelijke lijstjes van buiten te blokken. Of hoe denk je dat Ella Leyers bijvoorbeeld wist dat Watergate in 1974 de kop van de Amerikaanse president Nixon kostte? Of uit het vuistje niet alleen alle Amerikaanse staten kon opnoemen, maar ze ook nog kon aanduiden op de kaart. Leyers én Bahri deden het moeiteloos.

De leukste quotes

Riadh Bahri: “Ik zit weer gesandwicht. Dit keer tussen twee knappe vrouwen’. Waarop rik: ‘Pas op, het kan ooit tegenvallen. Maandag komt Ben Crabbé.”

Riadh (doet alweer een bekentenis): “Ik durf niet eens een koprol maken.”

Barbara Sarafian (of ze handboeien in het nachtkastje heeft liggen): “Neen, maar wel startkabels.”

Cannaerts (of hij ooit uit een vliegtuig is gesprongen): “Neen, maar wel bijna gevallen. Toen ik de floss wilde pakken.”

Sarafian (of ze wel eens wordt nageroepen): “Constant. Zo van hou ze tegen, ze heeft weer cava gestolen.”

Sarafian (of ze tijdens de lockdown gehamsterd heeft): (met een zuur gezicht): “Schulden, aangetekende zendingen, fanmail van deurwaarders, startkabels...”

Hilarische momenten

Jurylid Bart Cannaerts doet zijn best met homoniemen. Als daar zijn: “Als mollen mollen mollen, mollen mollen mollen. Of als zagen zagen, zagen zagen, zagen zagen zagen zagen.”

Erik Van Looy overdondert iedereen met een rondje duizelingwekkend Italiaans. Het blijken allemaal titels van films te zijn.

Kantelmomenten

Riadh slaat van bij ‘Open deur’ een flinke kloof, omdat hij profiteert van de foute interpretatie van de vraag van Kim. De ‘Puzzel’ levert alle kandidaten veel seconden op.

Kim Meylemans doet een perfect rondje foto’s, waardoor Ella plots op de laatste plaats staat.

Riadh Bahri tovert alweer een supersnelle en perfecte filmpjesronde uit de mouw en wint.

In de finale staat Ella voor een derde keer oog in oog met de uitschakeling. Kim grijpt haar kans niet, waarna Ella uitspeelt met goede antwoorden over acteur Rowan Atkinson.

De eindscore (voor het finalespel)

Riadh Bahri: 525 sec.

Kim Meylemans: 347 sec.

Ella Leyers: 337 sec.

De stand

Ella Leyers: 8 deelnames 4 keer gewonnen 4 finales gewonnen

Hans Vanaken: 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri: 3 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen

Senne Misplon: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Miguel Wiels: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Nieuwkomer

Presentator en drummer Ben Crabbé

