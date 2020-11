Elke uit ‘Blind Getrouwd’ vindt nieuwe liefde via Tinder

tv Een heuse ‘vrienden’-moord en de eerste tranen: dit was aflevering twintig van ‘De Slimste Mens’

13 november “Ik had veel liever Conner naar huis zien gaan”, snikte zangeres Chibi Ichigo net nadat ze haar vriendje Umi Defoort bij zijn vierde deelname aan ‘De Slimste Mens’ een mogelijke plaats in de finaleweken door de neus boorde. En erg lief was Chibi eerder ook al niet tegen jurylid Gert Verhulst. “Ik heb ook Maya De Bij gespeeld in Plopsaland. Slecht betaald”, klonk het. Immer vrolijke Gert bleef lachen, maar legde Chibi wat later tussen zijn boterham. Voor we het vergeten, Conner Rousseau won opnieuw.