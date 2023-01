“Elke toiletganger moet met zijn propje door de boot om het overboord te gooien”: achter de schermen van ‘Over de Oceaan’

T V RECENSIE. ‘Welcome to Chippenda­les’: “Genoeg ‘hobbels’ op dit parcours om u gefixeerd te houden”

U dacht dat een VRT-programma met een strippende Niels Destadsbader het toppunt van misdaad op uw tv was? Dan moet u nu pas echt uw veiligheidsgordel vastsnoeren. In de nieuwste true crime-dramareeks ‘Welcome to Chippendales’ op Disney+ krijgt u in acht afleveringen de schokkende naakte waarheid achter de glimmende G-strings en de ingeoliede torso’s van ‘s werelds meest beroemde mannelijke stripact van de jaren 80 en 90 te zien en hoe huurmoord en hebzucht het miljoenenbedrijf uiteindelijk in de vernieling stortte. Of de reeks echter meer om het lijf heeft dan de reputatie doet vermoeden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

12 januari