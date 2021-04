Elke in tranen na een moeilijke roosceremonie in ‘De Bachelorette’

TVTijdens de roosceremonie in ‘De Bachelorette’ is de spanning te snijden. Er vallen nog vier rozen te verdelen. Aan Elke om weer een harde keuze te maken en deze is zeker niet makkelijk. Het afscheid valt Elke zwaar, ze wil even weg van de andere mannen en zoekt troost bij het productieteam achter de schermen.