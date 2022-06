Eline en Younes uit ‘Huis Gemaakt’ kunnen dankzij crowdfunding een eigen huis kopen: “Dit hadden we nooit verwacht”

“Dit hadden we nooit verwacht", aldus Eline en Younes. “Dankzij jullie kunnen we een huis kopen.” Of het de woning in Beringen zal worden, is wel nog afwachten. “We kennen de vraagprijs nog niet, dus we weten niet of het voor ons mogelijk is. Maar is het niet het huis in Beringen dan is het sowieso een ander huis. Maar wel ook eentje met oranje muren, tegels en Chinese doeken”, klinkt het verder nog al lachend. Om af te sluiten, willen Younes en Eline iedereen nog bedanken. “Bedankt om dit mogelijk te maken en ons een betere toekomst te geven.