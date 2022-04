Elien en Lorenz flirten erop los tijdens hun 24u samen in ‘Boer zkt vrouw’: “Ik kan soms hevig zijn”

TV “Lichte paniek”: nieuwe woning van miljonairs­kop­pel uit ‘Blind gekocht’ lijkt één belangrij­ke kamer te missen

Dat Caroline en Filip niet onverdeeld tevreden waren met de woning die de experten van ‘Blind gekocht’ voor hen uitzochten, was al langer duidelijk. Maar nu ze het gerenoveerde huis verkennen, krijgen ze een steeds beter gevoel bij de nieuwe aankoop. Al slaat de twijfel wel opnieuw toe wanneer er op de bovenverdieping geen ruimte lijkt te zijn voor de gevraagde studio voor Thomas, de zoon van Caroline. “Dit geeft me wel lichtelijk paniek”, geeft zij toe. “Er moet wel een slaapkamer voor Thomas zijn. Ze gaan toch niet zeggen: ‘Oh sorry, er is geen plek voor je zoon?’ Dat kan niet.”

