Elien en Cyriel uit ‘Boer zkt Vrouw’ hebben hun keuze gemaakt: met deze twee singles gaan zij verder

TV "Tranen met tuiten”: Eddy Planckaert over het moment waarop hij moest stoppen als wielrenner

Toen hij 32 was, kwam er noodgedwongen een einde aan de carrière van Eddy Planckaert, wegens gezondheidsproblemen. Bij Luk Alloo blikt hij terug op dat moment. “Ik was versleten, had een dubbele hernia”, zegt Planckaert. “En dan weten dat je nog vijf klassiekers en meer kon winnen ...” Dat hij omwille van een blessure moest stoppen op een hoogtepunt, zit hem dus heel diep: “Het moment waarop ik het papier zag van de dokter met daarop in fluostift dat ik nooit meer topsporter kon zijn, moest ik me aan de kant van de snelweg zetten. Ik huilde tranen met tuiten.”

