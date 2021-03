Elias Bosmans maakt tv-debuut in ‘Thuis’: “Ik word de liefdesrivaal van Lowie”

Elias Bosmans: nog nooit van gehoord? Kan best, want de jonge acteur speelde al wel veel theater maar heeft nul tv-ervaring. De stoorzender van Lowie (Mathias Vergels) in ‘Thuis’ spelen wordt zijn vuurdoop.

“Ik ben al lang een fan van ‘Thuis’ en had de makers, net zoals zoveel acteurs, mijn cv gestuurd”, zegt Elias. “Met succes, want een jaar later kreeg ik de vraag om een auditie te komen doen. Na die test had ik wel een fijn gevoel, omdat het klikte met Lynn Van den Broeck, die Viv speelt. Maar omdat ik nog geen tv-ervaring had en niet te veel ontgoocheld wil worden, hoopte ik er niet te veel op. Toch bleek mijn intuïtie juist, want de volgende dag kreeg ik al te horen dat de rol voor mij was. Jef zal een vriendelijk, avontuurlijk en sportief personage zijn. Heel aangenaam om te spelen.”

Volledig scherm Elias Bosmans en Lynn Van den Broeck in 'Thuis' © Eén

En zo beleef je je tv-debuut in je favoriete serie.

Een mooie rol aangeboden krijgen is nooit vanzelfsprekend, maar in deze coronatijden zeker niet. Het voorstel was perfect getimed, want ik had geen ander zicht op ander acteerwerk. Het voorbije jaar zag ik rollen in vier theaterproducties geannuleerd of verzet worden. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik deze kans krijg. Dit is superboeiend en ik voel me welkom op de set.

Is het moeilijk om in coronatijden een verliefd koppel te spelen?

Lynn en ik mogen elkaar door de coronaregels niet kussen of aanraken en behouden steeds anderhalve meter afstand van elkaar. Op die manier heeft ook iedereen aangenaam gevoel van veiligheid. Toch voel ik dat niet als een beperking aan. Dankzij de juiste regie en camerastanden heeft de kijker zelden het gevoel dat we zo ver uit elkaar staan. Nee, ik ben juist heel blij dat we toch nieuwe afleveringen kunnen maken.

