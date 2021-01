Eindelijk is het zover: Lisa Kudrow bevestigt start opnames van ‘Friends’-reünie

"De reünie gaat zeker door, want ik heb al opnames achter de rug", onthult de 57-jarige actrice in de podcast. Daarnaast benadrukt Kudrow dat de aflevering geen 'reboot' is, maar dat “de acteurs gewoon bij elkaar komen en praten over hun ervaringen tijdens de opnames en de hoogdagen van de serie”.

Wanneer de reünie-aflevering precies op antenne verschijnt, is nog onduidelijk, maar de kans is groot dat dat deze lente nog is. ‘Friends’ was te zien van 1994 tot 2004 en was wereldwijd een enorm succes. Sinds het stoppen van de sitcom was de cast - die naast Kudrow bestaat uit Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry en Matt LeBlanc - nooit meer samen op het scherm te zien. Daar komt nu dus verandering in.