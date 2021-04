Einde verhaal voor Hanne en Dave in ‘Blind Getrouwd’: geen verliefdheid, geen liefde, zelfs geen goeie communicatie

TVNul op twee instant huwelijken. Dat is de voorlopige eindbalans van ‘Blind Getrouwd’. Eerder wierp de 56-jarige Veerle de handdoek in de ring en bleef haar pas gehuwde man Sven (56) in crisis achter. Zondagavond trokken Hanne en Dave op het beslissingsmoment de stekker uit hun huwelijk. Wegens geen liefde, geen verliefdheid, zelfs geen goeie communicatie.

Ook voor de huwelijksstatus van Nathalie en Dennis mag gevreesd worden. In de tiende aflevering van het VTM-realityprogramma werd duidelijk dat er bij Nathalie veel goeie wil, maar geen enkel liefdevuur is. Zelfs het waakvlammetje sputtert. Vreselijke vaststelling voor Dennis, tot de laatste snik ‘flabbergasted’, zoals hij het zelf zo plastisch omschreef, maar stilaan en zeker toch door de harde realiteit wakker geschud. Zijn echtgenote zal volgende week moeten toegeven dat hun huwelijksboot gestrand is. En op het punt staat te kapseizen en te zinken. Onze hoop en die van zowat een miljoen trouwe kijkers op enig positief nieuws blijft zo volledig gevestigd op het olijke, vrolijke, immer positief ingestelde duo Candice & Marijn. Wij zetten ons geld hier op een volmondige ‘ja’ van hem en haar. Voor het andere koppel vrezen we het ergste. Vorige week opperden we dat Nathalie en Dennis misschien voor verlengingen gaan. Nu denken we dat het over en uit is.

Verbloemde ‘njet’

Voor Hanne en Dave is het avontuur voorbij. Hij trok de statige, imposante deur van de huwelijkszaal in het stadhuis van Lier nonchalant achter zich dicht. En daarmee zat hun huwelijk erop. Zonder meer. Kroniek van een aangekondigd falen. Wetenschap of niet, relaties tussen mensen zijn complex. De wetenschap vermag veel, maar de chemie durft al eens zekerheden doorkruisen. En dat was hier meer dan gewoon zomaar het geval. Beiden hadden het voortdurend over een gebrek aan communicatie, aan foute communicatie. Wij denken dat er vooral een gebrek was aan passie, gedrevenheid, interesse voor elkaar. Liefde is een werkwoord, geen begrip. Daar moet je wat voor doen. Het is geen ziekte, die sluimert en al dan niet losbreekt. Dat hadden Hanne en Dave blijkbaar niet door. Zelfs helemaal aan het einde van hun ‘experiment’ leken ze als twee vreemden voor elkaar. De slotkus, toen ze voor het laatst de deur van hun tijdelijke woonplaats achter zich dicht trokken, was zo onwennig, zo stuntelig, dat zelfs de toenmalige prins Filip bij zijn huwelijk met Mathilde op het balkon een passionele kus leek te geven. Dave stuntelde bij zijn eerste kus na zijn huwelijk, toen hij zijn wang aanbood. De laatste kus was al even stuntelig.

Hanne hield het bij haar betoog netjes en vriendelijk. ‘Ik zie en begrijp waarom ze ons gematcht hebben’, klonk het. ‘Wij houden allebei van reizen, muziek, de kleine dingen van het leven. Wat voor mij een heel belangrijke factor is, (communicatie), lukt bij ons heel moeilijk. En om die reden heb ik dan ook beslist om vandaag neen te zeggen Jij verdient iemand die je de tijd en de ruimte geeft en die je beter begrijpt. Ik heb mijn best gedaan om de vrouw te zijn die jij verdient, maar ik moet teveel van mezelf opgeven om die vrouw te zijn’.

Dave biechtte dan verbloemd op dat hij niet voor Hanne is gevallen. ‘Ik heb lang de worsteling gevoeld tussen buikgevoel en verstand. Ik denk dat je dat voelde. Ik zou mijn onbevangenheid willen behouden’, klonk het. Met andere woorden: het is niks geworden. Boeken toe. Punt. Andere lijn.

Wij lichten de koppels afzonderlijk door:

Hanne & Dave: ‘Pas bij het afsluiten een glimp gezien van de échte Dave’

Og voor hun huwelijk werd ontbonden, trok Hanne toch nog op bezoek naar de ouders van Dave. Ec het West-Vlamingen. Gelukkig bestaan er onderschriften, anders was het een moeilijk verhaal geweest. ‘Het is er niet chic, maar stemmig’ klonk het. En we zagen en hoorden ouders die in grote lijnen bevestigden wat Hanne aan den lijve had ondervonden. Dave was en is ‘geen gewone’. De details over de mens Dave kwam Hanne de laatste dagen van hun samen zijn te weten. Hij poogde attent te zijn, nodigde haar uit voor een fijne wandeling met een soort ‘déjeuner sur l’herbe’, keek met hem, zoals afgesproken, naar een aflevering van ‘FC De Kampioenen en was uiteindelijk ‘vrij zeker’ dat ze haar tijdelijke echtgenoot dan toch voor een stukje had ontdekt zoals hij eigenlijk is. Beetje een nerd dus. Het afscheid was stroef, moeilijk, geforceerd. De vaststelling dat beide partners ‘heel blij’ waren om weer thuis te zijn, eigenlijk pijnlijk.

Slaagkansen: zetten hun huwelijk niet verder

Nathalie & Dennis: ‘De passie zit er niet in. En dat is essentieel’

Hij wil wel. En kan. Zij wil wel. Maar kan niet. En dus loopt het huwelijk tussen Nathalie en Dennis voor geen meter. En is het straks einde verhaal. Expert Filip kon echt niks anders vaststellen. Dennis was voorbereid. ‘Ik wist dat dit gesprek mij opnieuw ging leeg zuigen’, klonk het. Ook Nathalie was duidelijk. ‘Ik ben een slechts struisvogel. Ik kan mijn hoofd niet in het zand steken’, zegde ze. Ze begreep duidelijk de frustraties waarmee Dennis rondliep, maar er wat aan doen kon dan weer niet. ‘Dat vlammetje? Dat is ongewijzigd. De passie zit er niet in. En dat is belangrijk om de volgende stap te zetten om een relatie te beginnen’, maakte Nathalie duidelijk. Het antwoord van Dennis was even logisch: ‘Volgens mijn moet Nathalie zich eens 100 procent smijten,. Dat kan heel fout aanvoelen, maar dan weet ze het wel’. Ook expert Filip was duidelijk: ‘Het zou jammer zijn mocht je met ‘wat als’ blijven zitten’. Al lijkt het inmiddels overduidelijk dat er niks meer in zit dan ‘goeie vrienden’ blijven. Jammer.

Slaagkansen: status quo op 5 procent

Candice & Marijn: ‘Het voelt vooral erg relaxed aan’

Candice en Marijn waren en zijn goud voor de makers van ‘Blind Getrouwd’. Gesmolten voor elkaar van bij het eerste contact. Zalig toch. ‘Het voelt vooral relaxed aan. Ik ben het eigenlijk al gewoon’, zo omschreef Candice haar huwelijk met Marijn.En dus focusten de tv-makers zich in deze aflevering nog maar eens op hun mobiliteitsprobleem. Het enige minpuntje namelijk. Zij woont immers in Beveren-Waas, ‘over het woater’ voor de échte Antwerpenaars. Hij in Binkom, in de schaduw van Leuven. Niet de meest evidente verplaatsing, maar met 88 kilometer afstand ook zeker niet onoverkomelijk om ergens tussenin een fijn liefdesnestje te vinden. Of om de hele inboedel te verhuizen. Nog voor het huwelijk maakte Candice duidelijk dat er over afstand en woonmodaliteiten best gesproken zou kunnen worden. Dat is wat die twee ongetwijfeld zeker gaan doen.

Dat Candice een beetje overrompeld is door het luxe-woonprobleem begrijpen we. Marijn woont niet in zijn eigen huis. Maar in de statige vierkantshoeve van zijn ouders. Machtig zicht van hoog in de lucht. Binnen de hoeve toch vooral oubollig. Rommelige keuken, een zitruimte die je niet echt hip kan noemen. Anderzijds is intrekken in het krappe appartement van Candice allicht ook geen optie. Dat wordt dus en nieuw stulpje zoeken. Waar de honden en de katten huis plaatsvinden.

Dat Candice een slimme en grappige meid is maakte ze tussendoor nog maar eens duidelijk. Zeker toen ze het had over mogelijk co-ouderschap. Van de katten. Marijn van zijn kant weet dat hij het voluit heeft getroffen met de keuze van Candice. Charmant als hij is, reageert hij heel gepast over de opmerking van Candice dat hij op alle huwelijksfoto’s ‘schoon’ staat. Ad rem volgt dan dat het enkel komt omdat Candice altijd naast hem staat. Charmeur, die Marijn.

Slaagkansen: status quo op 100 procent

Veerle & Sven

Slaagkansen: huwelijk vroegtijdig afgesloten

