Einde van tijdperk: David Attenborough (97) presenteert laatste serie ‘Planet Earth’

“‘Planet Earth’ zou ‘Planet Earth’ niet zijn zonder David, dus ik ben heel blij dat hij de derde serie presenteert”, zegt Gunton. “Zoals altijd heeft hij zijn enorme enthousiasme en wijsheid ingebracht.” Het filmen van de tv-serie is al begonnen in Groot-Brittannië. In de serie treedt Attenborough in de voetsporen van een van zijn persoonlijke helden, bioloog Charles Darwin. “Het leek de perfecte plek voor David om ‘Planet Earth III’ te introduceren en ons te herinneren aan de wonderen en de kwetsbaarheid van onze planeet.”

‘Planet Earth’ is één van de populairste natuurprogramma’s van de BBC. Deze laatste serie wordt later dit jaar op BBC One uitgezonden. Het is nog niet bekend of de serie ook in Vlaanderen uitgezonden wordt.