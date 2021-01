Einde van ‘De Zonen van Van As’ botst op onbegrip bij fans én acteurs: “Presentatoren die achter een desk wat met elkaar staan te lachen, is dat dan grappiger?”

TV De Verhulst­jes moeten hond Marcel elke dag helpen plassen: "Niks aan te doen, zeggen dokters”

7 januari Al meteen opmerkelijke taferelen in de eerste aflevering van ‘De Verhulstjes’, waarin we het reilen en zeilen van de familie Verhulst volgen. Zo zijn de honden van de Verhulstjes al zeven jaar oud en vertonen ze hier en daar enkele mankementen. Bouvier Marcel heeft last bij het plassen, met alle gevolgen van dien. “Niets aan te doen. Sonderen en medicijnen”, klinkt het moedeloos bij Ellen en co.