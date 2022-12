Eigenzinnige looks en indrukwekkende prestaties: dit waren de opvallendste momenten uit de eerste liveshow van ‘The Voice’

Team Laura

Het team van Laura Tesoro beet de spits af. Ashley strijdt als een echte krijger met ‘Warrior’ Ashley mag de eerste liveshow openen en zet meteen een strak optreden neer. Met ‘Warrior’ van Oscar and the Wolf is hij duidelijk niet van plan het zomaar op te geven. Hij ziet eruit als een echte popster en corrigeert zijn foutje als een pro. Jammer genoeg stootte hij niet door naar de volgende ronde.

Tessa kwam als laatste kandidaat terecht in team Laura en bewijst meteen dat ze haar plaats in de liveshows meer dan waard is. Met ‘Love in the Dark’ van Adele brengt ze een prachtig liveoptreden, en mag ze door naar de volgende aflevering.

Néhémie pakt het podium van ‘The Voice’ in alsof hij al jaren niets anders doet. Met ‘Cry Me A River’ laat hij het voltallige publiek uit zijn dak gaan. En trots coach Laura zit erbij en kijkt er extreem trots naar. Ze koos hem als eerste uit om mee te gaan naar de tweede liveshow.

Team Jan

Vervolgens was het team van jurylid Jan Paternoster aan de beurt. Hoe mooi is deze ingetogen versie van ‘No One Knows’ van Queens Of the Stone Age? Maar voor Mathieu blijft het allemaal een beetje te veel op één lijn. Coach Jan is gelukkig wel helemaal weg van het magische universum dat Marilou weet te creëren. Hij nam haar meteen mee naar de tweede ronde.

Wesley kiest voor een straffe versie van Elvis’ ’Suspicious Minds’. Koen vindt het niet alleen een heel leuke show, maar ook heel sterk gezongen. Natalia is helemaal weg van de vibe tijdens Wesley’s optreden. Ook hij mag door.

Ilaria kiest voor het poppy ‘Snap’ van Rosa Linn. Kan deze perfectionist de coaches en het publiek overtuigen? Absoluut! Er volgen alleen maar lovende woorden na haar optreden. Jan is alweer een heel trotse coach. Jammer genoeg voor Ilaria was het net niet genoeg om door te stoten.

Team Mathieu

Evert brengt het jazzy nummer ‘Gran Torino’ van Jamie Cullum. Begeleid door de enige echte Hans Francken aan de piano. Natalia schrijft hem alvast één groot talent toe: hij zorgt ervoor dat mensen stil worden en naar hem luisteren.

Kaat knalt zich door de eerste liveshow met ‘Forget Me’ van Lewis Capaldi. Alle coaches hebben genoten van haar frisse verschijning, Laura noemt haar zelfs het rolmodel dat Vlaanderen nodig heeft. Helaas was haar prestatie niet genoeg om door te gaan.

Yente brengt het prachtige en ingetogen ‘Liability’ van Lorde. Koen Wauters durft het zelfs het beste optreden van de avond te noemen en coach Mathieu keek met open mond toe.

Team Natalia

Ruben druipt van de soul. Hij brengt ‘When I Was Your Man’ van Bruno Mars. Hij laat superster Laura zelfs het origineel vergeten. En coach Natalia is minstens even trots als de mama en papa van Ruben én Néhémie. Hij mag zeker mee naar de volgende liveshow.

Julot toont in de liveshows een heel andere kant van zichzelf. Ze straalt met ‘Love Me Now’ van Kygo ft. Zoe Wees. Ze kreeg zelfs dansles van Roy Julen en zet een supergoed optreden neer. Coach Natalia blinkt (letterlijk en figuurlijk) van trots. Helaas was dit de laatste show voor Julot.

Louise kan zich dit seizoen eindelijk smijten in een liveshow van ‘The Voice van Vlaanderen’. En die kans benut ze tenvolle! Met ‘Believe’ van Cher en een bende backing vocals en straffe blazers bewijst ze dat haar plaats op het podium 300% verdiend is.

Team Koen

Rosann gaat voor de eerste liveshow voor een Nederlandstalig nummer. Ze brengt het mooie ‘Dat Heb Jij Gedaan’ van Meau. En hoe! Haar grootste talent? Ze kan altijd ontroeren zonder melig te worden. Coach Koen kan heel tevreden achteruit leunen in zijn grote, rode stoel.

Johan moest leren om volledig zijn eigen ding te doen. Met ‘Fire To The Rain’ van Adele zet hij duidelijk een heel krachtig optreden neer. Johan kan zelfs Natalia overtuigen die eerst haar twijfels had bij dit nummer

Ziet Louise er niet uit alsof ze op het podium geboren is? Ze brengt het moeilijke ‘Running Up That Hill’ van Kate Bush. Prachtige looks, een originele choreografie en een straffe stem. Koen noemt haar zelfs een echte artiest.

