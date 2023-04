Egyptenaren niet te spreken over Netflixdocu over Cleopatra: “Ze verspreiden foutieve informatie”

Naast Adele James, de Britse actrice die de rol van Cleopatra vertolkt in de vierdelige docureeks, reageerde ook de producer van ‘Queen Cleopatra’ op de heisa. “Haar afkomst is voor discussie vatbaar”, klinkt het daar. Een gerenommeerde archeoloog is het daar echter niet mee eens. “Cleopatra had geen zwarte huidskleur.”

Zahi Hawass, een bekende Egyptoloog, reageerde dan weer op het project in een interview met de krant ‘al-Masry al-Youm’. “Dit is volledig fake”, klinkt het overtuigend. “Cleopatra was van Griekse afkomst, dus ze had geen zwarte huidskleur.” Volgens Hawass zorgt Netflix voor verwarring door “foutieve en misleidende informatie over de origine van de Egyptische bevolking te verspreiden”. Hij roept Egyptenaren dan ook op om zich te verzetten tegen het streamingplatform. Enkele dagen geleden diende advocaat Mahmoud al-Semary zelfs een officiële klacht in. Hij vraagt aan de openbare aanklager om de “nodige legale maatregelen te nemen”.