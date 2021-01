Eerste vrouwelijke hoofdrol in ‘Doctor Who’ stopt ermee

TV Eerste vrouwelij­ke 'Doctor Who' blijkt alsnog grote hit bij fans: "Jodie doet het véél beter dan sommige van haar voorgan­gers"

14 november Er heerste veel controverse rond het nieuwe seizoen van 'Doctor Who', dat gisteren in première ging op BBC One. Jodie Whittaker (36) neemt als eerste vrouw ooit de hoofdrol van de Doctor op zich, en daar kon niet iedereen zich in vinden. Tót de eerste aflevering werd uitgezonden, zo blijkt. "Waar waren we zo bang voor? Ze is fantastisch."