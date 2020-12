Eerste ruzie in ‘Cupido Ofzo’: komt het weer goed tussen Damon en Margot?

Tijdens hun vorige date besloot Margot zonder overleg even langs te rijden bij een vriend. Iets waarmee Damon het door zijn autisme heel lastig had, want plotse wijzigingen van de planning zijn erg moeilijk voor hem. Hun date liep in mineur af en Damon liet drie dagen niets van zich horen. Drie lange dagen, voor hen allebei. “Ik ga er vanuit dat het nog goed zal komen, maar die zekerheid heb ik niet natuurlijk”, zegt Damon. Door de ruzie is hij erg onzeker en hij zit dan ook met flink wat vragen. “Waarom Margot afstandelijker doet bijvoorbeeld. Een gesprek over gevoelens enzo, ik denk niet dat ik dat ooit al gedaan heb”, klinkt het bij hem. Hoe het koppel - ondertussen reeds vier maanden dolgelukkig samen - het oplost heeft? Daar kunnen anderen misschien nog iets van leren.

Ook nieuwkomer Vincent wil dolgraag een lief. Vincent is 24 en weet pas sinds een jaar dat hij autisme heeft. “Die eerste 23 jaar heb ik het altijd al gehad zonder ik het zelf wist. Dus heel veel dingen die aan m’n autisme gelinkt waren, waren gewoon normaal voor mij. Ik voelde me altijd wel een beetje anders en door die diagnose weet ik nu dat er nog andere mensen zijn zoals ik. Maar ik heb wel heel hard het gevoel dat het oké is om anders te zijn.” Karen en Ruth regelen een date voor hem met de 26-jarige Ashley, een Nederlandse die geboren is in Zuid-Afrika en op haar 16de naar België verhuisde om te revalideren, nadat ze een hersenletsel opliep tijdens het verwijderen van haar hersentumor. Nu het beter gaat met haar is ze helemaal klaar voor een relatie.

Vanavond komen we ook te weten hoe gaat het met Michela en Hans. Goed lijkt het, want in de zesde aflevering van ‘Cupido Ofzo’, gaan ze op een tweede date. Hans’ mama is alvast in de wolken. “Hij is nog nooit thuisgekomen met de boodschap dat hij liefde of vriendschap voelt voor iemand. Dit is de eerste keer. Het is ongelooflijk, ik had mezelf dat echt niet kunnen voorstellen”. In deze voorlaatste aflevering van ‘Cupido Ofzo’ zal blijken of de gevoelens van Hans meer naar liefde, of naar vriendschap neigen.