Eerste namen voor ‘Tien om te Zien’ bekendgemaakt: Pommelien Thijs, André Hazes én de M-Kids

We schreven het al: Leopold 3 - de nineties-groep rond Pat Krimson, Erik Goossens en Stefan Wuyts - maakt een eenmalige comeback tijdens ‘Tien om te zien’. Maar de line-up bestaat uit nog wel meer bekende gezichten, zo laat VTM weten. Ook Pommelien Thijs, Camille, Clouseau, André Hazes, Gustaph en de M-Kids zullen gaan optreden op de Zeedijk in Westende. Voor de M-Kids krijgt hun reünie dus nog een zomers staartje. De drie kondigden enkele maanden geleden aan dat ze op de Foute Party van Qmusic zullen gaan optreden. Plannen voor meer waren er toen niet. “We gaan de toekomst van de groep dus dag per dag en week per week bekijken. Na al die jaren is het nu al spannend genoeg om weer op het podium te staan, en dan nog voor zo een massa volk. Het is afwachten of alles vlot zal verlopen en hoe de mensen zullen reageren”, klonk het.