Eerste namen van tweede seizoen ‘Viva la feta’ zijn bekend

TV Maarten en Cathy emigreer­den naar huis in Noorwegen dat ze nooit zagen in ‘Het Hoge Noorden’

Dat is wat je noemt ‘een sprong in het diepe’. In een nieuw seizoen van ‘Het Hoge Noorden’ zijn Maarten (50) en Cathy (50) te zien. Het koppel met drie kinderen heeft een bloeiende traiteurszaak in Aartselaar, maar besloot toch om hun imposante villa te verkopen en te emigreren naar Noorwegen. Niet zo bijzonder zou je denken, ware het niet dat Maarten en Cathy hun nieuwe huis nog nooit zagen. Door corona konden ze Noorwegen niet bezoeken en waren de twee genoodzaakt het huis te kopen op basis van foto’s op het internet. In Noorwegen waren ze wel al een keer geweest, maar in de specifieke regio nog nooit. Bijzonder, maar de twee hebben een zeer goede reden voor hun verhuis. Enkele jaren geleden verloren Maarten en Cathy hun zoontje Mathieu aan een longaandoening. Wonend vlak naast de snelweg a12 willen ze hun andere kinderen, de twee jongsten hebben astma, behoeden voor een nieuw drama. Het gezelschap begint met volle moed, maar ondervindt al snel dat niet makkelijk is om hun plek te vinden.

27 december