Eerste finalist van ‘Big Brother 2022' is bekend: "Had dit niet zien aankomen”

De 30-jarige Kristof Timmermans uit Stabroek mag sowieso naar de finale. In de livestream was woensdag te zien hoe Salar en Kristof een duel speelden voor de gouden sleutel, die al op dag één opdook. Op het scherm liep het bedrag op tot maximaal 4.500 euro. Als ze beiden niet op de rode knop zouden drukken, kregen ze allebei niets. Als één speler drukt, was het bedrag op het scherm voor hem. Salar drukte af bij 3.100 euro, waarop Kristof de gouden sleutel mocht pakken. Dat deed hij. Daarmee mocht hij een kluisje opendraaien. Een brief maakte duidelijk dat deze token een plek waard is in de finale. “Dit had ik niet zien aankomen", klonk het achteraf.